Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godz. 4:42. Płonęła kamienica przy ulicy Hallera w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Na miejsce skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy. Strażacy zastali rozwinięty pożar obejmujący dach" - poinformowała KM PSP w Gdańsku.

Strażacy weszli do płonącego mieszkania i ewakuowali znajdującego się w środku mężczyznę. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Pożar w Gdańsku. Spłonął dach kamienicy

Pozostali lokatorzy nie ucierpieli. Dla 40 ewakuowanych osób podstawiono autokar miejski.

Straż pożarna wyjaśnia, że w wyniku pożaru spłonęło jedno mieszkanie oraz ok. 300 m2 dachu.

Pożar jest już opanowany. Na miejscu trwa dogaszanie ognia.

Póki co nie wiadomo co było przyczyną pożaru, ani kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

"Oceną budynku oraz pomocą mieszkańcom zajmują się obecni na miejscu przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz administratora obiektu" - przekazali strażacy.

