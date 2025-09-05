Pożar kamienicy w Gdańsku. Jedna osoba nie żyje

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Gdańsku. Ogień zauważono w piątek nad ranem. Płonęło mieszkanie na poddaszu, a żywioł szybko rozprzestrzenił się na dach. Z budynku ewakuowano 40 mieszkańców.

Pożar kamienicy w Gdańsku
Pożar kamienicy w GdańskuKM PSP GdańskTwitter

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godz. 4:42. Płonęła kamienica przy ulicy Hallera w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Na miejsce skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej.

"Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy. Strażacy zastali rozwinięty pożar obejmujący dach" - poinformowała KM PSP w Gdańsku.

Zobacz również:

Pożar w historycznym mieście poszukiwaczy złota Chinese Camp w Kalifornii. Zaczął się od uderzenia pioruna
Świat

Płonie miasto poszukiwaczy złota. Ogień posuwa się błyskawicznie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Strażacy weszli do płonącego mieszkania i ewakuowali znajdującego się w środku mężczyznę. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

    Pożar w Gdańsku. Spłonął dach kamienicy

    Pozostali lokatorzy nie ucierpieli. Dla 40 ewakuowanych osób podstawiono autokar miejski.

    Straż pożarna wyjaśnia, że w wyniku pożaru spłonęło jedno mieszkanie oraz ok. 300 m2 dachu.

    Pożar jest już opanowany. Na miejscu trwa dogaszanie ognia.

    Zobacz również:

    Pożar sortowni śmieci w Biełżycach
    Lubelskie

    Pożar sortowni odpadów w Bełżycach. Komunikat prokuratury i alert RCB

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska

      Póki co nie wiadomo co było przyczyną pożaru, ani kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

      "Oceną budynku oraz pomocą mieszkańcom zajmują się obecni na miejscu przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz administratora obiektu" - przekazali strażacy.

      Zobacz również:

      Sierakowice. Uroczystości pogrzebowe druha Krystiana Dułaka
      Polska

      Zginął podczas służby. Strażak odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Polityczny WF": Kaczyński gra na rozłam w KonfederacjiINTERIA.PL

      Najnowsze