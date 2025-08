Do erupcji wulkanu Lewotobi Laki-laki doszło w piątek o godz. 20:48 czasu lokalnego. Pył i popiół zostały wyrzucone na wysokość 10 kilometrów . Na chwilę obecną nie ma informacji o jakichkolwiek zniszczeniach lub poszkodowanych.

Miejscowe służby zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do góry na odległość bliższą niż 6-7 kilometrów. Ostrzegają również przed możliwym wystąpieniem lawin błotnych i skał wulkanicznych.