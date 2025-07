Kolumna gęstego dymu przesłoniła niebo. Samoloty nie dolecą na słynną wyspę

18 kilometrów wysokości osiągnęła kolumna gęstego pyłu, wyrzucona do atmosfery przez erupcję indonezyjskiego wulkanu Lewotobi Laki-Laki. Wybuch był tak intensywny, że doprowadził do odwołania lotów na bardzo popularną wśród turystów wyspę Bali. Podobnej mocy erupcja z jesieni 2024 roku doprowadziła do śmierci kilku osób.