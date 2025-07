Zagraniczne media podają, że w związku z erupcją wulkanu policja patroluje miasto, by zachęcić ludzi do opuszczenia domów

Islandia znajduje się na styku płyt tektonicznych, co sprawia, że jest bardzo aktywnym sejsmicznie miejscem.

Zamieszkujący miasteczko Grindavik oraz przebywający w ekskluzywnym, pięciogwiazdkowym hotelu Blue Lagoon zostali objęci nakazem ewakuacji. To efekt porannej erupcji wulkanu Sundhnúkur na Islandii .

"Policja patroluje miasto, aby sprawdzić, co dzieje się z mieszkańcami i zachęcić ich do opuszczenia domów " - relacjonuje "Daily Mirror".

Agencja Reutera zauważyła, że to już 12. erupcja wulkanu na Islandii od 2021 roku. Jak podkreślono, Grindavik pozostaje w większości opuszczony z powodu okresowego zagrożenia ze strony wypływów lawy i związanych z nimi trzęsień ziemi.

Wybuchy wulkanów na półwyspie Reykjanes to tak zwane erupcje szczelinowe, które zwykle nie powodują dużych eksplozji ani znacznego rozproszenia popiołu do stratosfery. Naukowcy obawiają się jednak, że mogą one trwać przez dziesięciolecia.