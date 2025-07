Wybucha w niemal każdym roku od prawie stu lat. Nowa erupcja

W piątek rano doszło do ponownej erupcji wulkanu Dukono na indonezyjskiej wyspie Halmahera. Z krateru wystrzelił słup gęstego dymu, który osiągnął wysokość ponad kilometra. Do zdarzenia doszło dziesięć dni po poprzednim wybuchu. Okolicznym mieszkańcom i turystom odradza się zbliżanie do wulkanu.