Kolejki chętnych ustawiły się do podpisania listy poparcia pod nazwiskiem Borisa Nadieżdina w różnych rosyjskich miastach. Najwięcej osób przyszło złożyć podpis w Moskwie i Petersburgu . Według stanu z poniedziałkowego poranka zebrano ok. 81 tys. podpisów - przekazała rosyjska redakcja BBC.

Jak dodano, do 25 stycznia Nadieżdin musi zebrać 100 tys. podpisów, by jego nazwisko mogło znaleźć się na karcie do głosowania. Wybory wyznaczono na 17 marca.