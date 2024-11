Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech. Koalicja się rozpada

Polityk zapowiedział również, że 15 stycznia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania , które może doprowadzić do przedterminowych wyborów w marcu. Taka propozycja padła wcześniej ze strony Lindnera.

Kłopoty w rządzie Olafa Scholza. Koalicjantom nie udało się pogodzić

W obliczu dużej dziury budżetowej FDP, którego liderem jest Christian Lindner, wydała dokument z żądaniami liberalnych reform gospodarczych, które były trudne do zaakceptowania dla pozostałych dwóch partii.

W środę przedstawiciele koalicji rządzącej zebrali się na sztabie kryzysowym, by dyskutować o tym, czy uda im się pogodzić rozbieżne stanowiska w kwestiach gospodarczych i finansowych. - Rozmowy pokazały, że nie jest to możliwe - przekazało źródło ze środowiska Lindera, które cytuje tagesschau.

Rozpad koalicji w Niemczech. FDP wybiera inną drogę

FDP jest najmniejszą partią w koalicji i ma obecnie zaledwie cztery proc. poparcia - poniżej progu potrzebnego do wejścia do niemieckiego parlamentu w kolejnych wyborach federalnych, które odbędą się we wrześniu.