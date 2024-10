Polityk przypomniał, że " kraj, który jest w stanie wojny, nie może w ogóle stać się członkiem NATO ". - Wszyscy o tym wiedzą, nie ma co do tego żadnych sporów. A w NATO zaproszenie jest zwykle dość szybko powiązane z członkostwem - przekonywał.

Ukraina w NATO. Olaf Scholz: "Nie zmienię stanowiska"

Olaf Scholz zaznaczył, że zaproszenie Ukrainy do NATO nie jest obecnie wpisane do porządku obrad. - Chodzi raczej o to, by rozmawiać o kwestii gwarancji bezpieczeństwa w sytuacji powojennej - wyjaśnił.