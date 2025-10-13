Polityczne trzęsienie ziemi w Kijowie. Kliczko zwolnił wpływowego urzędnika

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Pierwszy zastępca szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Mykoła Poworoznyk został w poniedziałek zwolniony po prawie ośmiu latach pełnienia funkcji. Na dymisję urzędnika naciskał mer Kijowa Witalij Kliczko. Między nim a Poworoznykiem doszło do konfliktu, gdyż drugi z nich miał urządzić huczną imprezę, gdy w mieście obowiązywała żałoba. Zdymisjonowany od początku odpiera zarzuty.

Mer Kijowa Witalij Kliczko
Mer Kijowa Witalij KliczkoMARTIN BERTRAND / Hans Lucas / Hans Lucas via AFPAFP

O swojej dymisji poinformował sam Mykoła Poworoznyk w mediach społecznościowych. "Dziś jest mój ostatni dzień na stanowisku pierwszego zastępcy szefa Kijowskiej Administracji Miejskiej, której poświęciłem prawie osiem lat swojego życia. Nie będę wymieniał osiągnięć zespołu. Czas pokaże" - napisał urzędnik.

Kliczko odwołał bliskiego współpracownika. Dymisja, a w tle skandal

Zamieszanie wokół Poworoznyka ma swój początek w kwietniu, a stało się to po medialnej publikacji. Opublikowano w niej efekty dochodzenia, zgodnie z którymi on wraz z innymi urzędnikami kijowskiej administracji hucznie obchodził urodziny w godzinach pracy.

Miało to miejsce 25 kwietnia, kiedy w stolicy Ukrainy trwała żałoba po 12 ofiarach rosyjskiego ostrzału. Sam zainteresowany odpierał później zarzuty mówiąc, że "był to zwykły obiad". Nie przekonało to mera Witalija Kliczki.

30 czerwca odwołał z urzędu Poworoznyka, ale w lipcu sąd uchylił tę decyzję z powodów formalnych. Zgodę na taki krok musiały wyrazić również władze państwowe. Gospodarz Kijowa złożył do Rady Ministrów i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pismo z prośbą o odwołanie swojego pierwszego zastępcy. Ostatecznie najwyższe władze wyraziły zgodę na taki krok.

Zobacz również:

Witalij Kliczko krytykuje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Wojna w Ukrainie

Polityczne starcie Kliczko - Zełenski. Mer Kijowa o "autorytaryzmie" władzy

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Walki politycznych frakcji w Kijowie. Oskarżenia o korupcje w tle

    Ukraińskie media od kilku miesięcy opisywały napiętą sytuację polityczną w Kijowie. Sprawa zwolnionego pracownika administracji mogła mieć bowiem drugie dno. Niezależne portale napisały na początku miesiąca, że Poworoznyk jest niewygodnym urzędnikiem dla części wpływowych frakcji.

    Serwis mezha.net przekazał na początku października, powołując się na wypowiedzi analityków, iż kwestia dymisji niekoniecznie ma na celu "oczyszczenie miasta z korupcji" - jak zapewniał Kliczko - lecz odzwierciedla walkę o wpływy i kontrolę nad zasobami stolicy.

    Decyzję o odsunięciu urzędnika musiały zaaprobować partie Europejskiej Solidarności i Sługa Narodu, które mają decydujący wpływ na decyzje rządu i Rady Miasta Kijowa.

    Zobacz również:

    Wołodymyr Leontiew, przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki, zginął w ataku dronów
    Wojna w Ukrainie

    Rosyjski urzędnik zginął w ataku dronów. Pracował w ukraińskim regionie

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Porozumienie lewicy i PSL w sprawie związków partnerskich? Kotula w ''Graffiti'': Tekst ustawy znam tylko ja i posłanka PasławskaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze