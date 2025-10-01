W skrócie Przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki Wołodymyr Leontiew został śmiertelnie ranny w ataku ukraińskich dronów w okupowanej części obwodu chersońskiego.

O śmierci Leontiewa poinformował gubernator tymczasowo okupowanego regionu, Wołodymyr Saldo.

Saldo opisał Leontiewa jako zaangażowanego patriotę i jednego z pierwszych zwolenników Jednej Rosji w regionie.

Informację o śmierci 61-letniego Wołodymyra Leontiewa przekazał w mediach społecznościowych gubernator tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo.

W porannym wpisie Saldo przekazał, że przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak - według rosyjskiego urzędnika - został ranny w ataku ukraińskich statków bezzałogowych.

Ukraina. Wołodymyr Leontiew nie żyje. "Zginął w ataku dronów" w obwodzie chersońskim

"Wołodymyr Leontiew to człowiek dobrze znany wszystkim mieszkańcom Nowej Kachowki i całego regionu. Przez długi czas przewodził miastu, pomagając mieszkańcom przetrwać najtrudniejsze chwile" - ocenił Wołodymyr Saldo.

Gubernator tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego niedługo później zamieścił kolejny wpis, w którym poinformował o śmierci Leontiewa.

W swoim wspomnieniu Saldo określił zmarłego przewodniczącego Rady Deputowanych Nowej Kachowki jako "prawdziwego patriotę, żarliwie kochającego Rosję i obwód chersoński".

"(Leontiew - red.) zginął na swoim stanowisku w wyniku nikczemnego ataku wroga. Był jednym z pierwszych zwolenników Jednej Rosji w regionie, lojalnym towarzyszem i współpracownikiem" - dodał Saldo.

