Rosyjski urzędnik zginął w ataku dronów. Pracował w ukraińskim regionie

Joanna Mazur

Joanna Mazur

Nie żyje Wołodymyr Leontiew, rosyjski urzędnik delegowany przez Moskwę do Nowej Kachowki. Gubernator tymczasowo okupowanego obwodu chersońskiego w Ukrainie Wołodymyr Saldo przekazał, że Rosjanin zmarł w szpitalu. Wcześniej został ranny w ataku dronów.

Wołodymyr Leontiew, przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki, zginął w ataku dronów
Wołodymyr Leontiew, przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki, zginął w ataku dronów

W skrócie

  • Przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki Wołodymyr Leontiew został śmiertelnie ranny w ataku ukraińskich dronów w okupowanej części obwodu chersońskiego.
  • O śmierci Leontiewa poinformował gubernator tymczasowo okupowanego regionu, Wołodymyr Saldo.
  • Saldo opisał Leontiewa jako zaangażowanego patriotę i jednego z pierwszych zwolenników Jednej Rosji w regionie.
Informację o śmierci 61-letniego Wołodymyra Leontiewa przekazał w mediach społecznościowych gubernator tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo.

W porannym wpisie Saldo przekazał, że przewodniczący Rady Deputowanych Nowej Kachowki w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak - według rosyjskiego urzędnika - został ranny w ataku ukraińskich statków bezzałogowych.

    Ukraina. Wołodymyr Leontiew nie żyje. "Zginął w ataku dronów" w obwodzie chersońskim

    "Wołodymyr Leontiew to człowiek dobrze znany wszystkim mieszkańcom Nowej Kachowki i całego regionu. Przez długi czas przewodził miastu, pomagając mieszkańcom przetrwać najtrudniejsze chwile" - ocenił Wołodymyr Saldo.

    Gubernator tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego niedługo później zamieścił kolejny wpis, w którym poinformował o śmierci Leontiewa.

    W swoim wspomnieniu Saldo określił zmarłego przewodniczącego Rady Deputowanych Nowej Kachowki jako "prawdziwego patriotę, żarliwie kochającego Rosję i obwód chersoński".

    "(Leontiew - red.) zginął na swoim stanowisku w wyniku nikczemnego ataku wroga. Był jednym z pierwszych zwolenników Jednej Rosji w regionie, lojalnym towarzyszem i współpracownikiem" - dodał Saldo.

