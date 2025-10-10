Maria Corina Machado to wenezuelska polityk, w latach 2011-14 była deputowaną do tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. Norweski Komitet Noblowski uzasadnił swój wybór jej "niestrudzoną pracą na rzecz praw demokratycznych narodu wenezuelskiego i za jej walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Rozwiń

Maria Corina Machado z Noblem. Za co dostała specjalne wyróżnienie?

"Jako liderka ruchu demokratycznego w Wenezueli Maria Corina Machado jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach" - czytamy w oficjalnym komunikacie Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Zdaniem kapituły "Machado była kluczową, jednoczącą postacią w głęboko podzielonej opozycji politycznej, która znalazła wspólną płaszczyznę porozumienia w żądaniu wolnych wyborów i reprezentatywnego rządu". "W czasach, gdy demokracja jest zagrożona, obrona tej wspólnej płaszczyzny porozumienia jest ważniejsza niż kiedykolwiek" - podkreślono.

Przed laty pokojową nagrodę nobla otrzymali m.in. Barack Obama, Matka Teresa z Kalkuty czy Lech Wałęsa.

W 2024 roku wyróżniono japoński ruch Nihon Hidankyō. Decyzję uzasadniono "wysiłkami na rzecz świata wolnego od broni jądrowej" i "ukazywaniem za pomocą relacji świadków, że broń jądrowa nigdy więcej nie może zostać użyta".

Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Kto jeszcze otrzymał Nagrodę Nobla 2025?

Trwa tydzień noblowski. Laureata Pokojowej Nagrody Nobla wybiera pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Nominacje i dokumenty dotyczące wyboru laureatów pozostają tajne przez 50 lat. Według tradycji sekretarze poszczególnych komitetów noblowskich próbują poinformować zainteresowanych o przyznanej nagrodzie telefonicznie tuż przed ogłoszeniem werdyktu. Z różnych powodów bywa to trudne, np. gdy miejsce, w którym przebywa laureat, znajduje się w innej strefie czasowej i trwa tam noc.

Tegoroczne Nagrody Nobla nauki przyznano już w dziedzinie medycyny (Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej), fizyki (John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis za osiągnięcia w dziedzinie mechaniki), a także chemii (Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. b za przyczynienie się do "rozwoju struktur metalo-organicznych"). Laureatem literackiej Nagrody Nobla został László Krasznahorkai.

Ponadpartyjna zgoda w sprawie karania patostreamingu. Wójcik w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Nie musimy rzucać w siebie siekierami Polsat News Polsat News