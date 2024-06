Biden kontra Trump. Media zdradziły szczegóły debaty

Stany Zjednoczone. Debata prezydencka. Podano szczegóły

USA. Wybory prezydenckie 2024. Joe Biden zmierzy się z Donaldem Trumpem

Aby zakwalifikować się do debaty kandydaci musieli spełnić wymogi określone przez Konstytucje Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy musieli także złożyć formalne oświadczenie o kandydowaniu do Federalnej Komisji Wyborczej. Zarówno Donald Trump, jak i Joe Biden to zrobili.