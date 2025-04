- To partyjne porozumienie, żeby straszyć wojną, bo łatwiej rządzić przerażonym społeczeństwem. Kiedy w 2014 r., przez wyborami do Parlamentu Europejskiego, notowania PO spadały, premier Tusk postraszył: "Nie wiadomo, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły". W 2015 r. Kaczyński straszył uchodźcami, w 2019 - LGBT, a Trump w 2024, że imigranci zjedzą amerykańskie psy i koty. Metoda jest sprawdzona. Teraz też gra idzie o notowania i odwrócenie uwagi od drożyzny, kolejek do lekarzy, braku mieszkań. Chodzi o to, żeby obywatele byli bardziej skłonni do wyrzeczeń i poświęceń. A przecież bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i wyrzutnie rakiet, ale też dostępna opieka medyczna, sprawny system emerytalny, cały sektor energetyczny.