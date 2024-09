Pierwszy test od niemal pół wieku. Międzykontynentalny pocisk wystrzelony

Pocisk został wystrzelony w środę o godz. 8:44 czasu lokalnego. Jak przekazało chińskie ministerstwo obrony testy przebiegły pomyślnie, a obiekt "spadł w spodziewane obszary morskie" - do Oceanu Spokojnego . Strona chińska podkreśla, że był to "rutynowy test", będący "elementem corocznego szkolenia".

Chiny. Testy pocisku balistycznego. "To w zasadzie pierwszy raz"

"O ile czegoś nie przeoczyłem, myślę, że jest to w zasadzie pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło - i zostało ogłoszone jako takie - od dłuższego czasu" - napisał w mediach społecznościowych Ankit Panda, specjalista ds. broni z think tanku Carnegie Endowment for International Peace. Podkreślił, że strona chińska nie przeprowadza takich działań "ani rutynowo, ani co roku".