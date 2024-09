Do nieudanej próby wystrzelenia rakiety balistycznej Sarmat miało dojść w miejscowości Plesieck w obwodzie archangielskim . Wybuch broni w silosie doprowadził do poważnych strat.

Na miejscu powstał potężny krater . Doszło również do zniszczenia infrastruktury poligonu wojskowego, gdzie przeprowadzono akcję. Eksplozja miała uszkodzić okoliczne budynki i szyb do wystrzeliwania rakiet. Na fotografii można zauważyć wozy strażackie, które wezwano do gaszenia pożaru pobliskiego lasu.

Rosja. Moskwa przeprowadziła próbę. Fatalny rezultat

Specjaliści wskazują, że do eksplozji doszło bezpośrednio w szybie, w wyniku czego uległ on całkowitemu zniszczeniu. Co więcej, do wybuchu mogło dojść już podczas tankowania rakiety.