Lotniskowiec przepłynął rano między południowymi japońskimi wyspami Yonaguni i Iriomote w prefekturze Okinawa, tymczasowo wpływając do strefy przyległej Japonii, po czym skierował się w stronę Pacyfiku - poinformował japoński resort obrony. Nie doszło do wtargnięć na wody terytorialne ani do niebezpiecznych działań - dodano.