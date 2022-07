"Pięć milionów euro za głowę Wałęsy". Słowa w rosyjskiej telewizji

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

Wysłanie międzynarodowego list gończego za Lechem Wałęsą, nazwanie go nazistą, łajdakiem oraz... pięć milionów euro za jego głowę - między innymi takie zwroty padły w propagandowym rosyjskim programie "60 minut". - Powtarza on slogany, z którymi występowała III Rzesza - podkreślił Igor Korotczenko uchodzący za eksperta do spraw obronności.

Zdjęcie Rosyjscy propagandyści uderzyli w Lecha Wałęsę / Piotr Hukało / East News