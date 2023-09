- Rodzina Ulmów była promieniem światła w czasie wojny, niech będzie wzorem dla nas wszystkich - przekazał papież Franciszek. W niedzielę Ojciec Święty włączył Józefa i Wiktorię Ulmów oraz ich siedmioro dzieci do grona błogosławionych. To pierwsza w historii beatyfikacja rodziny. - To także ważny, historyczny dzień dla Rzeczypospolitej - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.