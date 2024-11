Watykan. Papież spotkał się z byłymi zakładnikami Hamasu. Franciszek złożył deklarację

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Gościli na audiencji w Watykanie. Zaapelowali do władz USA

- Mam szczęście, że jestem tu, by móc opowiedzieć to, co przeżyłem, ale mam pęknięte serce; część z nas jest nadal w Gazie. Prosimy, by zrobić wszystko, co możliwe, by mogli wrócić do domu- apelował były zakładnik. Zwrócił się też do prezydenta USA Joego Bidena i jego następcy Donalda Trumpa, by działali na rzecz uwolnienia nadal przetrzymywanych osób.