Papież Franciszek zwrócił się do dziennikarzy. Zachęcił ich do odważnych działań

Odnosząc się bezpośrednio do przedstawicieli dykasterii zaapelował, aby pomogli mu oni z dotarciem do ludzi z dobrą komunikacją, która jest "narzędziem jedności". Zauważył, że jest to szczególne ważne w świecie, którym co chwila "wstrząsają tragiczne historie".