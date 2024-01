Rząd Belgii stawia warunek ws. wizyty papieża. W tle głośny skandal

Skandal w belgijskim Kościele katolickim

Duchowny, który w 2010 roku przyznał, że skrzywdził i wykorzystał swojego nieletniego siostrzeńca, nie pełni obecnie żadnych oficjalnych funkcji w belgijskim Kościele katolickim . Po skandalu przeprowadził się do Francji. Wciąż jednak pozostaje biskupem , pomimo próśb m.in. ze strony premiera Alexandra De Croo o odebranie Vangheluwe tytułu.

We wrześniu ubiegłego roku z takim samym apelem do papieża Franciszka zwrócił się biskup Antwerpii Johan Bonny. Wówczas Vangheluwe wystosował do Ojca Świętego list, którego treść pozostaje nieznana.