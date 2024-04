Papież Franciszek zwrócił się do wiernych. Nawiązał do wojny

- Chciałbym, aby dar pokoju dotarł do ludności wycieńczonej wojną, głodem i wszelkimi formami ucisku - mówił papież Franciszek podczas spotkania z tysiącami wiernych na modlitwie Regina Coeli. Ojciec Święty zachęcił ponadto wszystkich do "dzielenia się radością". Podziękował także za dobre słowa, jakie napłynęły do niego z całego świata.