Papież Franciszek od piątku przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli w związku z jego stanem zdrowia. We wtorek wieczorem Watykan wydał komunikat, w którym podkreślono, że stan zdrowia Ojca Świętego "jest złożony" . Papież ma obustronne zapalenie płuc i wymaga "bardziej skomplikowanego leczenia".

Stan zdrowia papieża Franciszka. Źródło w Watykanie podało nowe informacje

Watykański urzędnik, który chciał zachować anonimowość, ze względu na to, że nie jest osobą upoważnioną do informowania dziennikarzy o stanie zdrowia papieża Franciszka, przekazał, że Ojciec Święty nie jest stale podłączony do respiratora, ma automatyczny wentylator i oddycha samodzielnie. Serce papieża ma być w dobrym stanie.