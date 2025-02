Nowy komunikat w sprawie zdrowia papieża. Odwołano aktywności publiczne

W zaplanowanych na weekend obchodach Roku Świętego papież Franciszek nie weźmie udziału z uwagi na swój stan zdrowia. 88-letni duchowny od piątku wciąż przebywa w rzymskiej klinice Gemelli, do której trafił z powodu zapalenia oskrzeli . Od ponad tygodnia papież cierpi na zapalenie dróg oddechowych, na co uskarżał się m.in. podczas kazań, które w ostatnich dniach musiał często przerywać.

We wtorek rzecznik Watykanu przekazał, że piątą noc podczas hospitalizacji papież spędził spokojnie, a rano zjadł śniadanie.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Duchowny przebywa w szpitalu

Na razie nie wiadomo, ile czasu duchowny pozostanie w szpitalu. Zapewniono, że leczenie będzie trwało tak długo, jak to konieczne .

Problemy zdrowotne papieża Franciszka

Papież Franciszek pełni rolę Głowy Kościoła od 2013 roku. Od dłuższego czasu zmaga się jednak z wieloma problemami zdrowotnymi. W ubiegłych tygodniach kilkukrotnie miał problemy z oddychaniem lub głosem, co zmuszało go do przerywania czytań tekstów homilii oraz katechez.