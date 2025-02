Papież Franciszek w szpitalu. Ekspert: Trzeba czekać

Cytowany na tych łamach pneumolog profesor Sergio Harari ze szpitala w Mediolanie wyjaśnił, że fakt, iż zapalenie oskrzeli jest w fazie początkowej, sprawia, iż nie wiadomo jeszcze, do jakiego stopnia płuca zostaną zaatakowane . Trzeba czekać - ocenił.

O niepokoju o papieża pisze "La Repubblica", podkreślając, że doszło do pogorszenia jego stanu .

Jak zauważa rzymski dziennik, w ciągu pięciu dni od hospitalizacji nastrój w Watykanie zmienił się z optymizmu w niepokój . Gazeta dodaje, że zapalenia płuc nie stwierdzono z chwilą przyjęcia Franciszka do szpitala , co oznacza, że jego stan pogarszał się stopniowo.

Papież Franciszek w szpitalu. "Panuje oczywisty lęk..."

Stan zdrowia papieża Franciszka. Media: Pracuje mimo choroby

"Il Giornale" informując o zapaleniu płuc, podkreśla, że była to diagnoza, której najbardziej się obawiano. Dziennik zwraca uwagę na to, że także wtedy, gdy informowano oficjalnie o "złożonym" stanie klinicznym, papież pracował w szpitalu, a jego sekretarze jeździli między Watykanem i Polikliniką, by dostarczyć mu dokumenty.