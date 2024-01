Premier próbował także uspokajać przestraszonych obywateli. - Ryzyko agresji ze strony Moskwy wzrosło, ale nic nie wskazuje na to, że wojna jest nieuchronna - zaznaczył.

Panika w Szwecji po słowach przedstawicieli rządu. "Wojna może przyjść i do nas"

Wcześniej szef szwedzkiego rządu mówił, że jego kraj w ostatnich latach miał " raczej teoretyczne spojrzenie na wojnę , ale rosyjski atak na Ukrainę to zmienił". - Jest oczywiste, że obecne działania Rosji dają nam wszystkim powód , aby traktować je niezwykle poważnie - podkreślił.

Zauważył, że postawa Ukrainy pokazała Szwecji, że " największym zasobem kraju w czasie wojny jest wspólna wola obrony ". Przypomniał, że szwedzki paszport wiąże się nie tylko z możliwością swobodnego podróżowania, ale i obowiązkiem obrony terytorium państwa . - Nie jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że zagrożenie jest prawdziwe - wskazał.

- Nie jest moją główną intencją odwoływanie się do waszego strachu, ale raczej do waszej świadomości. Chcę otworzyć drzwi. Drzwi, które często są zablokowane i zaśmiecone wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia. Drzwi, które wielu Szwedów mogło trzymać zamknięte przez całe życie. Drzwi do przestrzeni, w której stajemy przed ważnym pytaniem: "Kim będziesz, jeśli nadejdzie wojna?" - powiedział Carl-Oskar Bohlin.