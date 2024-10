Otrucie podwójnego agenta wywiadu. Nowe informacje śledczych

Śledczy ujawnili nowe informacje w sprawie otrucia Siergieja Skripala z 2018 roku. Wiadomo, że podwójny agent miał kontakt z trucizną przez klamkę drzwi wejściowych do swojego domu. Element był spryskany sporą ilością Nowiczoku.

Siergiej Skripal. Otrucie podwójnego agenta. Nowe informacje

- Siergiej powiedział, że nie może wrócić do Rosji, bo nastąpią represje. Nie chciał wchodzić w szczegóły, o co w tym wszystkim chodzi, ale powiedział, że osobiście znał Putina i dodał, że Putin go dorwie - powiedział.