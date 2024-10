Julia Nawalna w rozmowie z BBC podkreśla, że zamierza kontynuować plany Aleksieja Nawalnego walki o demokrację. We wtorek odbędzie się świata premiera jego autobiografii pod tytułem "Patriota".

Julia Nawalna: Wyczekuję dnia, kiedy era Putina się skończy

- Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezmę udział w wyborach jako kandydatka - przekazała Rosja nka. - Moim przeciwnikiem politycznym jest Władimir Putin . I zrobię wszystko, aby jego reżim upadł tak szybko, jak to możliwe - dodała.

Nawalna podkreśla, że wyczekuje dnia, który - jak wierzy - nieuchronnie nadejdzie, kiedy " era Putina się skończy ", a "Rosja znów się otworzy". Opozycjonistka ma nadzieję, że wówczas będzie szansa, by przeprowadzić wolne i uczciwe wybory.

Rosjanka przyznała, że po śmierci męża, który zmarł w lutym w niewyjaśnionych okolicznościach w kolonii karnej, coraz częściej myśli o tym, jaki wpływ ma polityka na jej rodzinę. Małżeństwo ma dwoje dzieci 23-letnią Daszę i 16-letniego Zachara. Dodała jednak, że nigdy nie prosiła męża, by porzucił obrany przez siebie kurs.

Julia Nawalna: Władimir Putin odpowiada za śmierć mojego męża

Julia Nawalna wyznała, że przez dwa lata przed śmiercią męża nie pozwolono jej go odwiedzić ani porozmawiać. Dodała, że Nawalny był torturowany, głodzony i przetrzymywany w "strasznych warunkach".

Opozycjonistka powiedziała, że międzynarodowa reakcja na śmierć jej męża była "żartem" i wezwała, by przywódcy "trochę mniej bali się" Putina. Domaga się, by aresztowano przywódcę Rosji. - Nie chcę, żeby siedział gdzieś za granicą, w ładnym więzieniu z komputerem, dobrym jedzeniem... Chcę, żeby siedział w rosyjskim więzieniu . Chcę, żeby był w takich samych warunkach jak Aleksiej - dodała.

Według niej Putin zlecił zabójstwo Nawalnego. - Władimir Putin odpowiada za śmierć i morderstwo mojego męża - powiedziała. Przekazała, że nigdy nie zwątpiła, że rosyjski reżim złamie jej męża. - Jestem absolutnie pewna, że to właśnie dlatego ostatecznie postanowili go zabić. Ponieważ po prostu zdali sobie sprawę, że on nigdy się nie podda - przekonuje Nawalna.