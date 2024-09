Ostrzeżenie przed tajną grupą. Niemcy podzielają obawy innego kraju

Cyberataki w Europie. Podejrzenia wobec niebezpiecznej grupy

BfV przekazał także, że jednostka GRU, do której należy Unit 29155, ma być znana z podejrzeń o udział w otruciu byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii w Wielkiej Brytanii w 2018 roku.

Cyberataki w Europie. Tajna jednostka działa na rzecz Kremla

Podobne podejrzenia co do 29155 wyraziły wcześniej holenderskie służby. Ich zdaniem do Europy skierowana została supertajna jednostka Kremla, stosująca cyberataki.