Ostra krytyka Macrona. "Wolność, równość, braterstwo wyszły z mody?"

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Nie milkną echa wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który w drodze powrotnej z Chin rozmawiał z dziennikarzami. Słowa polityka uznano za bardzo kontrowersyjne, do jego wypowiedzi odnieśli się zarówno zachodni liderzy, jak i przedstawiciele Tajwanu. "Czy francuskie motto 'wolność, równość, braterstwo' wyszły z mody?" - zapytał w mediach przewodniczący tajwańskiego parlamentu You Si-Kun. Prezydent Francji, odnosząc się do napiętej sytuacji wokół Tajwanu, powiedział, że "Europa musi oprzeć się presji naśladowania Ameryki i nie powinna wdawać się w konflikty, które nie są nasze".

Zdjęcie Słowa Emmanuela Macrona wzbudziły spore zamieszanie / AFP