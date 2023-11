Chaos we Francji. 1,2 mln gospodarstw domowych bez prądu

We Francji po przejściu orkanu, któremu towarzyszyły porywy wiatru przekraczające 200 km/h , bez prądu jest około 1,2 mln gospodarstw domowych. Najgorsza sytuacja jest w w północno-zachodniej części kraju.

Poważne utrudnienia w transporcie we Francji

Ruch pociągów TER jest całkowicie przerwany w Bretanii, Normandii, Haut-de-France, Kraju Loary, co wpływa również na kursowanie pociągów wysokich prędkości TGV i Ouigo na zachodzie Francji oraz tych kursujących do Paryża.W trzech departamentach - Finistere, Manche i Cotes-d’Armor ogłoszono czerwony alert , dotyczący gwałtownych wiatrów. Trzydzieści departamentów również znajduje się w stanie podwyższonego ryzyka.

Z kolei minitornado przeszło zeszłej nocy przez miasto Vendays w departamencie Żyronda, powodując znaczne szkody - podaje stacja France Bleu. Według prefektury co najmniej 24 domy zostały uszkodzone.

Orkan Ciaran w Hiszpanii i Portugalii

Szalejący nad Europą sztorm Ciaran doprowadził do licznych zniszczeń również w Hiszpanii i Portugalii.

Według świadków zdarzenia do wypadku doszło, kiedy silny podmuch wiatru przewrócił stojące przy ulicy drzewo na osoby przechodzące na zielonym świetle przez przejście dla pieszych.

Do licznych zniszczeń doszło też w północnej Portugalii, gdzie sztorm Ciaran przewrócił kilkadziesiąt drzew oraz doprowadził do licznych podtopień.

Ofiary śmiertelne w Belgii i Holandii

Ucierpiał także transport kolejowy. Wiele składów nie wyruszyło na trasy pomiędzy Brugią i wybrzeżem. Linia Eurostar nie wypuściła pociągów na trasę z Londynu do Brukseli i Paryża.

Na stołecznym lotnisku czynny jest tylko jeden pas, służący do startów i do lądowania. W rezultacie w ciągu godziny lotnisko jest w stanie obsłużyć zaledwie 20 samolotów. Jeżeli wiatr się nasili niemożliwe będzie podstawianie schodków do samolotów.