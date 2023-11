Pogoda wkrótce ulegnie załamaniu. W czwartek nad całą Polską będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C. na północnym wschodzie do 16 st. C. na południowym zachodzie i w centrum.

Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny, w górach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim i Opolszczyźnie porywy wiatru do 65 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 70 km/h, na Podhalu do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h i w Karpatach do 110 km/h.

Pogoda w Polsce. Cyklon Ciaran przyniesie załamanie

W nocy na zachodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Nad zachodnią częścią kraju zapowiedziane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 6 st. C. na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 11 na południowym zachodzie i w centrum.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, tylko na zachodzie południowo-zachodni.

W Kotlinie Kłodzkiej porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 85 km/h, na Podhalu do 100 km/h, w Karpatach do 120 km/h i w Tatrach do 150 km/h.

Pogoda na piątek. Prognoza pogody. Będzie lało

Według najnowszej prognozy pogody w piątek zachmurzenie duże z opadami deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów na zachodzie i krańcach południowych wyniesie od 10 mm do 15 mm. Słupki rtęci pokażą od 10 st. C. na zachodzie do 16 st. C. miejscami na południu .

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w rejonach podgórskich i w Karpatach silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni, na zachodzie kraju skręcający na zachodni.

Na południowym wschodzie i gdzieniegdzie na południu wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 110 km/h i słabnący do 80 km/h oraz w Tatrach do 160 km/h i słabnący do 100 km/h.

Pogoda w Polsce. Cyklon Ciaran idzie nad Europę Zachodnią

Na dużych obszarach Wielkiej Brytanii obowiązują ostrzeżenia w związku z silnymi opadami deszczu i możliwymi powodziami wskutek nadchodzącego cyklonu Ciaran . Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje w Irlandii Północnej, gdzie mają miejsce lokalne powodzie, a policja zaleciła, by powstrzymać się od podróżowania.

Urząd meteorologiczny Met Office ostrzega, że na terenach, gdzie deszczom towarzyszyć będą silne wiatry - których prędkość będzie dochodzić do 120 km/godz. - mogą nastąpić poważne utrudnienia w transporcie.

Należy się spodziewać, że loty samolotów i kursy pociągów będą odwołane, a drogi mogą być zablokowane. Wydano też ostrzeżenia, że porwane przez wiatr przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla życia.

Sytuację komplikuje fakt, że część terenów, przez które będzie przechodził sztorm Ciaran, zaledwie kilka dni wcześniej dotknięta została silnymi opadami i powodziami wskutek poprzedniego sztormu, Babet i gleba nie zdążyła jeszcze wchłonąć wody. Sztorm Babet spowodował w Wielkiej Brytanii siedem ofiar śmiertelnych.

