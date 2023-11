Gwałtowna burza pustoszy zachód Europy. W wyniku uderzenia cyklonu Ciaran zginęła już jedna osoba. Ofiarą jest kierowca ciężarówki. We Francji ponad milion domów straciło dostęp do prądu, a w Wielkiej Brytanii zamknięto kilkaset szkół. Ogromne utrudnienia panują na holenderskich i francuskich lotniskach, wiele lotów odwołano. Na jednym z francuskich lotnisk nie wylądował żaden samolot. W nocy prędkość wiatru dochodziła do około 200 km/h, ludziom odradzano zbliżanie się do wybrzeża. Z powodu żywiołu alerty pogodowe wydano również w Polsce.