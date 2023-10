Teraz na powrót oligarchy do ojczyzny zareagował Władimir Putin. - Los każdego, kto wrócił do Rosji z zagranicy, zależy od tego, jak się zachowywał - powiedział w piątek przywódca Kremla. - Michaił Fridman może wybierać, gdzie chce mieszkać (...). Jak ktoś zachował się niemoralnie i zdecydował wrócić to "odczuje to" - dodał pracownikom mediów Putin.