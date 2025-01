- Nie rozumiem, jak coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć. Po wszystkim, co było. To wkrótce będzie tak, jak w moim dzieciństwie - podkreślił.

Niemcy. Ocalali z Holokaustu oburzeni po głosowaniu w Bundestagu

- Pokazując moją wystawę w różnych miejscach na całym świecie, z wielką dumą broniłem demokratycznych wartości Republiki Federalnej Niemiec (...). To był dla mnie zaszczyt, bo to także mój kraj - powiedział.

Jest zdania, że to, co stało się w środę, przekreśliło wszystko za jednym zamachem. - To nie jest moja postawa, to nie są moje ideały. Zostały one wczoraj zdradzone zwłaszcza przez Friedricha Merza - podkreślił fotograf, uzasadniając decyzję o oddaniu orderu.