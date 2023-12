Jak opisuje TASS, prawo do określania warunków, na jakich obywatele innych krajów mogą otrzymać obywatelstwo rosyjskie, Putin uzyskał w 2019 roku, gdy do ustawy z 2002 roku wprowadzono poprawki.

"Zmiany umożliwiły przyjęcie obywatelstwa rosyjskiego mieszkańcom krajów zmagających się z trudną sytuacją społeczno-polityczną, gospodarczą, czy w których miały miejsce konflikty zbrojne lub doszło do niekonstytucyjnej zmiany władzy" - precyzuje założenia dokumentu propagandowa agencja.

Obywatelstwo Rosji na uproszczonych warunkach. Propozycja dla obywateli trzech krajów

W 2019 roku łatwiejszą drogę do rosyjskiego obywatelstwa stworzono m.in. dla osób zamieszkujących okupowane tymczasowo tereny ukraińskich obwodów: donieckiego i ługańskiego, a także obwodów zaporoskiego, chersońskiego, czy dla niektórych mieszkańców Krymu. Z kolei w 2022 roku Putin wydał dekret dający możliwość starania się o obywatelstwo rosyjskie w uproszczonym trybie dla mieszkańców całego terytorium Ukrainy.

Władimir Putin podpisał nowy dekret. Premier Mołdawii: Szuka "mięsa armatniego"

Dorin Rechan nie gryzł się w język. Na antenie kiszyniowskiej telewizji TV8, na którą powołuje się w swoim przekazie Europejska Prawda, powiedział, że Władimir Putin próbuję pozyskać w ten sposób "mięso armatnie" , a więc potencjalnych poborowych, których armia Federacji Rosyjskiej zdoła zaciągnąć do wojska i wysłać na front.

- Chciałbym poprosić obywateli, aby się do tego nie uciekali - zaapelował do rodaków Rechan, podkreślając, że obecnie w Rosji przebywać może od 150 do 200 tysięcy Mołdawian.