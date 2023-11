Zimbabwe ogłosiło stan wyjątkowy w stolicy kraju, Harare, w związku z epidemią cholery . Do tej pory choroba zabiła dziesiątki osób, a zakażonych jest ponad 7 tys. To jednak oficjalne, potwierdzone dane - liczba wszystkich chorych może być dużo większa .

Epicentrum epidemii znajduje się na gęsto zaludnionych przedmieściach Harare, Kuwadzana. To stamtąd pochodzi blisko połowa zgłoszonych przypadków.

Epidemia cholery w Afryce. Szybko się rozprzestrzenia

Cholera to ostra i zaraźliwa choroba przewodu pokarmowego , której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cholerae).

Władze Harare podkreślają, że epidemia rozprzestrzeniająca się po mieście przywołała wspomnienia śmiertelnej epidemii z 2008 roku, w wyniku której zginęły tysiące osób, a zakażonych było co najmniej 100 tys. Doprowadziło to do paraliżu podstawowych usług w kraju.