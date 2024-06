W czwartek grupa aktywistów z organizacji Just Stop Oil przecięła ogrodzenie wokół prywatnego lotniska w Stansted. Następnie członkowie organizacji - Jennifer Kowalski i Cole Macdonald - rozpylili z gaśnic proszkowych pomarańczową farbę na zaparkowane tam dwa samoloty .

Wtargnęli z gaśnicami na prywatne lotnisko

Uczestnicy akcji zostali aresztowani i oskarżeni o uszkodzenie cudzej własności oraz "ingerencję w infrastrukturę krajową". Aktywiści domagają się, by brytyjski rząd prawnie zobowiązał się do odejścia od paliw kopalnych do 2030 roku.