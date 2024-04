Incydent na warszawskim Służewcu. Aktywiści wtargnęli na tor wyścigowy

Po incydencie głos w mediach społecznościowych zabrała sama organizacja. "To już czas. Gdy wszystkie inne metody zawiodły, czas na nieposłuszeństwo obywatelskie " - napisano na wstępie.

W tekście przekazano, że aktywiści domagają się zatrzymania budowy dróg ekspresowych, autostrad i przeznaczenia niemal 300 mld zł na "tani i dostępny transport publiczny w każdej gminie i powiecie". Jak argumentowano, kryzys klimatyczny się pogłębia, a obecne inwestycje to "autostrada do klimatycznego piekła".

"Nie zatrzymamy się. To nasz obowiązek. Dołącz do najszybciej rosnącej kampanii klimatycznej w Polsce i zacznij działać, jakby zleżało od tego twoje życie. Bo zależy" - podsumowano. Do wpisu dołączono także zdjęcia.