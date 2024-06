Aktywiści oblali farbą Stonehenge

- Dalsze spalanie węgla, ropy i gazu doprowadzi do śmierci milionów ludzi. Musimy się zjednoczyć, by bronić ludzkości, inaczej ryzykujemy wszystko. Dlatego też "Just Stop Oil" domaga się, aby nasz następny rząd podpisał prawnie wiążący traktat o wycofaniu paliw kopalnych do 2030 roku - żądają odpowiedzialni za akcję aktywiści.