Niemieccy aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie, wypoczęci po wakacjach, zapowiadają kolejne protesty na ulicach Berlina i Monachium. Od 18 września aż do świąt Bożego Narodzenia planują codzienne akcje blokowania ulic. Będą to powolne marsze ulicami miast, choć członkowie grupy wrócą też do sprawdzonej ich zdaniem metody - przyklejania się do asfaltu. Władze stolicy Niemiec już reagują. Tym razem nie zamierzają tolerować protestów, które uderzają w zwykłych ludzi i służby ratunkowe.