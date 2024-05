Norwegia ogranicza ruch na granicy. Obawia się sabotaży

Norwegia ostrzega przed sabotażem ze strony Rosji

Dziwna awaria kabla. Nie wiadomo, co ją wywołało

Obawa przed działaniami Rosjan nasiliły się po podejrzanej sytuacji, która miała miejsce 20 maja na Morzu Norweskim. Doszło tam do awarii podmorskiego kabla służącego do zbierania danych przez obserwatorium oceaniczne LoVe.

To nie pierwsza taka sytuacja. Incydent na Morzu Norweskim miał już miejsce w 2021 roku, kiedy zauważono brak napięcia w kablu. Okazało się, że został on przecięty. Jedna z hipotez przypuszczała, że mogło dojść do sabotażu, jednak nie zostało to potwierdzone.