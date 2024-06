W piątek w Iranie odbyły się wybory prezydenckie . Nie wyłoniły one jednak zwycięzcy, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Konieczna będzie zatem druga tura .

Iran wybiera prezydenta. Odbędzie się druga tura

Uprawnionych do głosowania było ok. 61 mln Irańczyków. "Około 40-procentowa frekwencja w pierwszej turze jest ciosem dla rządzących, dla których udział w głosowaniu jest wskaźnikiem ich legitymizacji" - ocenił portal dziennika "New York Times".