Rosja werbuje zagranicznych bojowników do Ukrainy

W maju parlament Sri Lanki wszczął dochodzenie w sprawie co najmniej 2 tys. byłych żołnierzy, którzy mogli zaciągnąć się do armii - głównie po stronie rosyjskiej. W sumie do władz Sri Lanki wpłynęło blisko 300 skarg od krewnych osób zwerbowanych do rosyjskiej armii.