Minister powróciła do Hamburga we wtorek wieczorem. "Tak zakończyła się ponad 50-godzinna odyseja, która skompromitowała Niemcy w oczach całego świata: wysokorozwinięty kraj nie był w stanie zapewnić przelotu do Australii swojej minister spraw zagranicznych do Australii nawet w dwóch podejściach" - skomentował "Bild" dodając, że niemieckie siły powietrzne nie były w stanie zapewnić jej powrotu do kraju - minister musiała skorzystać z linii komercyjnych Emirates.