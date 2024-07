"Schuldenbremse", czyli " hamulec zadłużenia ", to zasada zapisana w niemieckiej konstytucji. Stanowi, że budżet państwa powinien radzić sobie bez znaczących pożyczek .

"Zirytowany" minister obrony Niemiec. "Brakuje ambicji"

Niemiecka gazeta zauważyła, że RFN przez długi czas zaniedbywała własną obronę. W 2014 roku, po anektowaniu przez Rosję należącego do Ukrainy Krymu, NATO potwierdziło cel, zgodnie z którym jego członkowie powinni wydawać na obronność co najmniej dwa procent PKB, ale Niemcy "zawsze miały lepsze rzeczy do roboty".