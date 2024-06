Nowe wymagania NATO oznaczają, że Bundeswehra będzie potrzebować dodatkowych 75 tys. żołnierzy, aby zapełnić dodatkowe korpusy, dywizje i brygady sojusznicze potrzebne do realizacji planów obronnych - ocenił niemiecki dziennik "Spiegel", powołując się na poufne dokumenty, do których dotarł. W tej chwili Bundeswehra liczy około 180 tys. żołnierzy.

Szczyt NATO w Wilnie. 100 tys. żołnierzy do natychmiastowej obrony

- Szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to na nasze terytorium zostałoby skierowanych około 100 tys. żołnierzy NATO do natychmiastowej obrony - mówił Andrzej Duda po szczycie NATO w Wilnie w lipcu ubiegłego roku.

- Plany obronne przewidują tę zmianę przejścia od "deterrence by punishment" do "deterrence by denial". Czyli od odstraszania przez ukaranie - czyli w momencie, jak nas zaatakują i przejmą nasze terytorium, to my dopiero mobilizujemy się i odpowiadamy i zaczynamy się bronić - do odstraszania poprzez uniemożliwienie dostępu: czyli nie wejdą, zostaną zatrzymani natychmiast - tłumaczył wówczas prezydent.