Kobiety obowiązkowo do wojska? Niemiecki generał nie ma wątpliwości

Obowiązkowa służba wojskowa powinna objąć również kobiety - stwierdził Generalny Ispektor Bundeswehry gen. Carsten Breuer, wzywając do debaty nad nowym modelem służby wojskowej, który - według niego - potrzebuje "obowiązkowych elementów i równouprawnienia". Dowódca wskazał, że armia RFN potrzebuje zdolności do rozwoju, a to bez zwiększenia bazy żołnierzy i rezerwistów nie będzie możliwe. Jak zaznaczył, Niemcy muszą być gotowe na wojnę.