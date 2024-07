Niedźwiedź zaatakował turystę. Mężczyzna trafił do szpitala

Niedźwiedź zaatakował mężczyznę we włoskiej miejscowości w Naroncolo, w gminie Dro. Poszkodowany to turysta z Francji, który spotkał zwierzę podczas joggingu. Mężczyzna z obrażeniami kończyn trafił do szpitala w Trydencie.