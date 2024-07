Dramat na wakacjach. Wszystko przez to, że turysta wybrał fatalne krzesło w restauracji

W Brazylii zmarł turysta, który został ugryziony przez jadowitego pająka w jednej z restauracji. Mężczyzna wybrał krzesło, na którym widoczny był charakterystyczny kokon i to pomimo ostrzeżeń przyjaciela. Dzień później trafił do szpitala, jednak nie udało się go uratować.